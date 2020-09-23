Депутат Госдумы Агаев скончался от COVID-19

Депутат Госдумы Ваха Агаев умер в заражения коронавирусом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы ЦК КПРФ Юрия Афонина.

Смерть наступила в среду 23 сентября. По словам Афонина, Агаев последнее время проходил лечение от COVID-19.

Агаеву было 67 лет. Как отмечает агентство, он стал первым депутатом, скончавшимся от COVID-19.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки три депутата Госдумы были госпитализированы после заражения коронавирусом. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, всего 13 депутатов находится в больнице с диагнозом COVID-19.



