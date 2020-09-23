Депутат Госдумы Агаев скончался от COVID-19
Депутат Госдумы Ваха Агаев умер в заражения коронавирусом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы ЦК КПРФ Юрия Афонина.
Смерть наступила в среду 23 сентября. По словам Афонина, Агаев последнее время проходил лечение от COVID-19.
Агаеву было 67 лет. Как отмечает агентство, он стал первым депутатом, скончавшимся от COVID-19.
Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки три депутата Госдумы были госпитализированы после заражения коронавирусом. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, всего 13 депутатов находится в больнице с диагнозом COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 431 / сут.
Умерли
19 799+150 / сут.
Выздоровели
924 тыс.+5 750 / сут.
- Власти Дагестана назначили награду 1 млн руб за данные о сбежавших заключенных
- Депутат Госдумы Агаев скончался от COVID-19
- Милиция разгоняет протестующих в Минске водометами
- Стерлигов опроверг сообщения о закрытии своих магазинов
- Прилетевшие в страну россияне до результатов теста на COVID-19 должны самоизолироваться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru