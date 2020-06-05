В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом
5 июня 202000:12
В Москве умерли еще 57 пациентов от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в официальном телеграм-канале столичный оперштаб.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония и был положительный результат теста на коронавирус.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru