В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 57 пациентов от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в официальном телеграм-канале столичный оперштаб.

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония и был положительный результат теста на коронавирус.





