Еще 56 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония и имелся положительный результат теста на коронавирус. Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в столице выросло до 3085.

Накануне оперштаб сообщил о 59 скончавшихся пациентах в Москве. Напомним, с 9 июня в столице отменены режим самоизоляции и пропускная система, однако оперштаб призывает при признаках простудных заболеваний оставаться дома.

В России за минувшие сутки зафиксировано 8 595 новых случаев коронавируса, из них 1572 - в столице.

