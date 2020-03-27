Москву закрыть, Россию - не трогать
Профессор Высшей школы экономики в эфире НСН рассказал, в какой форме стоит в России вводить карантин.
Ввести в России жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры призвали российские экономисты. Совместное обращение экспертов опубликовал у себя в Facebook известный экономист, профессор Чикагского университета США Константин Сонин.
Как пишет МК, эксперты считают, что заявленные правительством расходы на преодоление кризиса, в частности антикризисный фонд в 300 млрд рублей, абсолютно недостаточны. Сославшись на пример других стран на этой стадии развития эпидемии, они заявили, что на поддержку предприятий, банков и населения необходимо потратить порядка 5-10 трлн рублей.
Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев в эфире НСН рассказал, в какой форме стоит в России вводить карантин.
«Карантин возможен. Но я не согласен, что он должен вводиться по всей стране. У нас десятки регионов, в которых не выявлено ни одного зараженного. И там люди не понимают, почему сначала дети не учатся, потом предприятия не работают. Карантин надо вводить в регионах-очагах. Это Москва, города-миллионники, где риск распространения коронавируса наиболее высок. В особенности, в Москве. А всю страну разом на карантин – я несогласен. Карантин – это стопор для всей экономики. Он и так у нас будет падать. Не надо это усугублять», - подчеркнул он.
Поэтому, считает экономист, и триллионные траты могут не сработать.
«Всегда важно обоснование. На что эти деньги выделяются. Думаю, исходят из тех огромных, фантастических сумм, которые выделяются на Западе. Но, как и в карантине, тут нужна точечность. Важно повышать эффективность этих средств. Просто залить кризис деньгами, как в 2008-09 годах, не получится. Нужно выделять людям в наиболее пострадавших отраслях, чтобы люди могли купить продукты, лекарства. Тогда будут работать пищевая промышленность, сельское хозяйство, торговля, смежные отрасли. Значит, экономика не умрет. А просто триллионы вбухать – значительная часть этих триллионов уйдет совсем не туда, куда надо», - заключил собеседник НСН.
Ранее завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов в эфире НСН выразил мнение, что спад российской экономики будет сильным.
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