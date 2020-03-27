Москву закрыть, Россию - не трогать

«Карантин возможен. Но я не согласен, что он должен вводиться по всей стране. У нас десятки регионов, в которых не выявлено ни одного зараженного. И там люди не понимают, почему сначала дети не учатся, потом предприятия не работают. Карантин надо вводить в регионах-очагах. Это Москва, города-миллионники, где риск распространения коронавируса наиболее высок. В особенности, в Москве. А всю страну разом на карантин – я несогласен. Карантин – это стопор для всей экономики. Он и так у нас будет падать. Не надо это усугублять», - подчеркнул он.

Поэтому, считает экономист, и триллионные траты могут не сработать.

«Всегда важно обоснование. На что эти деньги выделяются. Думаю, исходят из тех огромных, фантастических сумм, которые выделяются на Западе. Но, как и в карантине, тут нужна точечность. Важно повышать эффективность этих средств. Просто залить кризис деньгами, как в 2008-09 годах, не получится. Нужно выделять людям в наиболее пострадавших отраслях, чтобы люди могли купить продукты, лекарства. Тогда будут работать пищевая промышленность, сельское хозяйство, торговля, смежные отрасли. Значит, экономика не умрет. А просто триллионы вбухать – значительная часть этих триллионов уйдет совсем не туда, куда надо», - заключил собеседник НСН.

Ранее завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов в эфире НСН выразил мнение, что спад российской экономики будет сильным.

