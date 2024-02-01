В Москве сгорел рейсовый автобус

Рейсовый автобус загорелся на Варшавском шоссе в Москве. На видео с места инцидента, опубликованных в соцсетях, видно, что пламя охватило автобус целиком.

По данным РЕН ТВ, пожар произошел в автобусе, который шел по маршруту № 379. Из горящего салона эвакуировали 25 человек. О пострадавших не сообщается.