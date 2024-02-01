В Москве сгорел рейсовый автобус

Рейсовый автобус загорелся на Варшавском шоссе в Москве. На видео с места инцидента, опубликованных в соцсетях, видно, что пламя охватило автобус целиком.

По данным РЕН ТВ, пожар произошел в автобусе, который шел по маршруту № 379. Из горящего салона эвакуировали 25 человек. О пострадавших не сообщается.

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Огонь потушили прибывшие на место спасатели. Специалисты выясняют причины происшествия.

В начале декабря электробус загорелся на северо-востоке российской столицы во время зарядки аккумулятора на конечной станции. Транспортное средство тогда стояло на конечной станции без пассажиров. Никто из людей не пострадал. Огонь был оперативно потушен, однако электробус полностью выгорел.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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