Электробус сгорел на северо-востоке Москвы. Видео
Электробус загорелся на северо-востоке российской столицы во время зарядки аккумулятора на конечной станции. Как информирует государственное унитарное предприятие «Мосгортранс», произошло это около часа дня на пересечении Костромской улицы с улицей Плещеева, неподалёку от станции метро «Бибирево».
Транспортное средство стояло на конечной станции без пассажиров. Никто из людей не пострадал. Огонь был оперативно потушен, однако электробус полностью выгорел.
Причины возгорания предстоит установить специальной комиссии «Мосгортранса» совместно с производителями электробуса. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», он обслуживается ПАО «КАМАЗ» по контракту жизненного цикла.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ХАМАС заявило об обстреле кибуца рядом с сектором Газа
- Верховный суд РФ признал законной конфискацию автомобиля у супругов
- Электробус сгорел на северо-востоке Москвы. Видео
- Адвокат Блиновской опровергла сообщения о погашении налогового долга в 1,5 млрд руб
- СМИ: Блиновская закрыла задолженность перед налоговой в 1,5 млрд рублей
- Худрук «Табакерки» Машков стал единственным кандидатом на пост главы СТД
- «Все благодарят!»: В Карелии благоустроили исторический город Сортавала
- «Будут проедать еду»: Картаполов не поддержал увеличение срока службы в армии
- Официальное сообщество группы «Тату» в VK заблокировало доступ к материалам
- Российские военные начали применять аэролодку Alligator в зоне спецоперации на Днепре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru