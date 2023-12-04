Электробус сгорел на северо-востоке Москвы. Видео

Электробус загорелся на северо-востоке российской столицы во время зарядки аккумулятора на конечной станции. Как информирует государственное унитарное предприятие «Мосгортранс», произошло это около часа дня на пересечении Костромской улицы с улицей Плещеева, неподалёку от станции метро «Бибирево».

Транспортное средство стояло на конечной станции без пассажиров. Никто из людей не пострадал. Огонь был оперативно потушен, однако электробус полностью выгорел.