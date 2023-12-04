Электробус сгорел на северо-востоке Москвы. Видео

Электробус загорелся на северо-востоке российской столицы во время зарядки аккумулятора на конечной станции. Как информирует государственное унитарное предприятие «Мосгортранс», произошло это около часа дня на пересечении Костромской улицы с улицей Плещеева, неподалёку от станции метро «Бибирево».

Транспортное средство стояло на конечной станции без пассажиров. Никто из людей не пострадал. Огонь был оперативно потушен, однако электробус полностью выгорел.

Причины возгорания предстоит установить специальной комиссии «Мосгортранса» совместно с производителями электробуса. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», он обслуживается ПАО «КАМАЗ» по контракту жизненного цикла.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МоскваПожарэлектробус

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