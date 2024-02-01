СМИ: Неизвестный заявил о «минировании» ТЦ «Охотный ряд» в Москве
В Москве из-за анонимной угрозы о «минировании» из ТЦ «Охотный ряд» были эвакуированы 490 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
По его словам, в настоящее время сотрудники оперативных служб проводят проверку всех помещений торгового центра.
Ранее более десяти школ были эвакуированы в Копейске Челябинской области после сообщений о якобы нахождении в учебных заведениях опасных предметов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Все школы были обследованы правоохранителями, никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кулеба назвал выделение ЕС 50 млрд евро Украине опровержением усталости Запада
- В России впервые завели уголовное дело за нарушения коллекторов
- На Украине против актера Дмитрия Певцова завели уголовное дело
- Киевский ФК «Динамо» заявил, что российским клубам нет места в мировом футболе
- СМИ: Неизвестный заявил о «минировании» ТЦ «Охотный ряд» в Москве
- «Уволенному» из библиотеки Маркизу сделают документы, чтобы он вернулся на работу
- Евросовет утвердил использование доходов от замороженных активов России
- Кобахидзе назвал возвращение Абхазии и Южной Осетией своим главным приоритетом
- Лана Дель Рей анонсировала кантри-альбом Lasso
- Белгородское село осталось без электричества после обстрела ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru