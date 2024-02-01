СМИ: Неизвестный заявил о «минировании» ТЦ «Охотный ряд» в Москве

В Москве из-за анонимной угрозы о «минировании» из ТЦ «Охотный ряд» были эвакуированы 490 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Угрозы минирования поступили 15 аэропортам Франции

По его словам, в настоящее время сотрудники оперативных служб проводят проверку всех помещений торгового центра.

Ранее более десяти школ были эвакуированы в Копейске Челябинской области после сообщений о якобы нахождении в учебных заведениях опасных предметов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Все школы были обследованы правоохранителями, никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

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Фото: facebook.com/ohotnyryad
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