СМИ: Неизвестный заявил о «минировании» ТЦ «Охотный ряд» в Москве

По его словам, в настоящее время сотрудники оперативных служб проводят проверку всех помещений торгового центра.

Ранее более десяти школ были эвакуированы в Копейске Челябинской области после сообщений о якобы нахождении в учебных заведениях опасных предметов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Все школы были обследованы правоохранителями, никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.