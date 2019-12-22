В Москве разыскивают неизвестного стрелка

22 декабря 201915:35

В Москве полиция разыскивает неизвестного, сустроившего стрельбу на юго-востоке столицы в воскресенье, 22 декабря. Стрелок использовал охолощенное оружие, уточняют в пресс-службе столичного главка полиции.

«В полицию поступило сообщение о громких хлопках в жилом секторе на улице Корабельная, 12 корпус 1. По предварительным данным, неизвестный совершил выстрелы из охолощенного оружия, с места скрылся. Пострадавших нет» - цитирует РИА Новости официальное сообщение.

Психолог: Смайлики помогут раскрыть мотивы лубянского стрелка

Отмечается, что правоохраниетли ведут поиск неизвестного.

Напомним, 19 декабря, в четверг, в Москве около здания ФСБ на станции метро Лубянка неизвестный открыл стрельбу. Жертвами стали 34-летний Вельдян Мухтаров и 40-летний Альберт Слепов. Помимо двоих погибших в ходе инцидента представителей ФСБ и ГИБДД пострадали еще пять человек, в том числе четверо силовиков. Они получили ранения. Нападавшего пришлось ликвидировать.

Ранее психологи в эфире НСН высказали опасения по поводу возможного повторения событий, подобных стрельбе на Лубянке. Одной из причин может быть пренебрежение в обществе к охранникам.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:СтрелокМоскваСтрельбаРозыск