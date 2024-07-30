Журова предложила создать спортивный аналог «Пушкинской карты»
30 июля 202408:35
Аналог «Пушкинской карты» в спорте следует создать в России, считает олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом парламентарий заявила в беседе с «Лентой.ру».
«Наша задача — создать по аналогии с "Пушкинской картой" спортивную карту», — поделилась Журова.
Как отметила олимпийская чемпионка, нововведение позволит детям и молодежи бесплатно посещать соревнования.
Ранее Светлана Журова заявила, что в РФ следует заниматься развитием внутренних спортивных соревнований, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru