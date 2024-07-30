Журова предложила создать спортивный аналог «Пушкинской карты»

Аналог «Пушкинской карты» в спорте следует создать в России, считает олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом парламентарий заявила в беседе с «Лентой.ру».

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«Наша задача — создать по аналогии с "Пушкинской картой" спортивную карту», — поделилась Журова.

Как отметила олимпийская чемпионка, нововведение позволит детям и молодежи бесплатно посещать соревнования.

Ранее Светлана Журова заявила, что в РФ следует заниматься развитием внутренних спортивных соревнований, пишет 360.ru.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГосдумаСветлана Журова

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