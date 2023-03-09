В Москве прозвучала ложная информация о воздушной тревоге

В ведомстве отметили, что данная информация не соответствует действительности. В МЧС пояснили, что она появилась в эфире в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.

Ранее ложное сообщение о воздушной тревоге прозвучало в эфире радиостанций и телеканалов Свердловской области из-за хакерской атаки, сообщает НСН.

