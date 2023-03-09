В Москве прозвучала ложная информация о воздушной тревоге
9 марта 202316:07
Ложная информация о воздушной тревоге прозвучала в Москве, сообщает пресс-служба МЧС.
В ведомстве отметили, что данная информация не соответствует действительности. В МЧС пояснили, что она появилась в эфире в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.
Ранее ложное сообщение о воздушной тревоге прозвучало в эфире радиостанций и телеканалов Свердловской области из-за хакерской атаки, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru