В Москве прозвучала ложная информация о воздушной тревоге

Ложная информация о воздушной тревоге прозвучала в Москве, сообщает пресс-служба МЧС.

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В ведомстве отметили, что данная информация не соответствует действительности. В МЧС пояснили, что она появилась в эфире в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.

Ранее ложное сообщение о воздушной тревоге прозвучало в эфире радиостанций и телеканалов Свердловской области из-за хакерской атаки, сообщает НСН.

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