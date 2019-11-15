В Москве пропала 75-летняя актриса Мария Стерникова

15 ноября 201917:36

Советская актриса, мать актера Александра Носика Мария Стерникова пропала в Москве14 ноября. Актриса живет на Зоологической улице. По некоторым данным, пропала она возле станции метро «Баррикадная», пишет сайт Телеканал 360.

Как сообщил телеканалу РЕН-ТВ Носик, он действительно ищет свою мать. Актёр пытается максимально распространить информацию о ее пропаже.

Это уже не первый подобный случай. В начале октября 2017 года ее сын рассказал сайту kp.ru, что Стерникова вышла из храма при Детской Филатовской больнице возле ее дома. Около 14:00 она покинула церковь, но домой не пришла. Тогда актриса нашлась.

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Мария Стерникова проработала в Малом театре 35 лет. В ее фильмографии более десятка картин, в числе которых «Гостья из будущего», «Мальчик со шпагой», «Спеши строить дом» и другие.

Ранее НСН сообщила, что после смерти актера Алексея Булдакова пропал его внедорожник, заявила вдова артиста Людмила. По ее словам, после ухода из жизни Алексея Булдакова, она переживала потерю и не придавала значения материальным ценностям, поэтому пропажа автомобиля была замечена только сейчас.

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ФОТО: РИА Новости
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