В Москве пропала 75-летняя актриса Мария Стерникова

Советская актриса, мать актера Александра Носика Мария Стерникова пропала в Москве14 ноября. Актриса живет на Зоологической улице. По некоторым данным, пропала она возле станции метро «Баррикадная», пишет сайт Телеканал 360.

Как сообщил телеканалу РЕН-ТВ Носик, он действительно ищет свою мать. Актёр пытается максимально распространить информацию о ее пропаже.

Это уже не первый подобный случай. В начале октября 2017 года ее сын рассказал сайту kp.ru, что Стерникова вышла из храма при Детской Филатовской больнице возле ее дома. Около 14:00 она покинула церковь, но домой не пришла. Тогда актриса нашлась.