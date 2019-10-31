Вдова Булдакова заявила о пропаже внедорожника актера
После смерти актера Алексея Булдакова пропал его внедорожник, заявила вдова артиста Людмила. По ее словам, после ухода из жизни Алексея Булдакова, она переживала потерю и не придавала значения материальным ценностям, пишет сайт KP.Ru, поэтому пропажа автомобиля была замечена только сейчас.
«Где она сейчас стоит, я не знаю, Лёша не успел мне ничего рассказать. Машина у нас недавно была, я на ней почти не ездила, только пару раз. Когда хватились искать, оказалось, что пропали еще и документы. В дом к нам никто не вламывался, да и нужно точно знать, где они могут лежать, чтобы украсть именно их. Мы обратились в полицию, чтобы помогли в поиске и восстановлении документов. Пока их нет - машиной пользоваться нельзя», - рассказала вдова актера.
Актёр Алексей Булдаков скончался 3 апреля 2019 года во время пребывания на гастролях. Ему было 68 лет.
Ранее в эфире НСН режиссер и сценарист Егор Кончаловский вспоминал, каким человеком был Булдаков.
«Он был замечательный русский человек, абсолютно без претензий, абсолютно без чего-то наносного. Это был простой, настоящий, человек, с которым было легко разговаривать, легко смеяться, легко сидеть, легко работать. Очень хороший человек. Я рад, что довелось с ним поработать», - заявил он.
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