В Сибири нашли пропавшую семью с младенцем

В Томской области нашли семью из трех человек, которая исчезла два дня назад. Все люди живы, сообщает региональный главк министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пропавших обнаружили полицейские на дороге вблизи населенного пункта Нибега Верхнекетскoго района. Всю семью сейчас переправляют в посёлок Белый Яр, передает ТАСС. В поисках принимали участие более 40 человек и шесть единиц техники.

Как отмечает Телеканал «360», в последний раз семья выходила на связь 26 октября. В это день муж с женой и годовалый сын на личной машине выехали из Томска в Белый Яр, куда так и не прибыли. Поисковые работы шли сразу в трёх районах.

Как оказалось, авто завязло в грязи в 40 километрах от ближайшего поселения. У людей закончились еда и бензин. В ходе медосмотра у супругов диагностировано переохлаждение ног, малышу медпомощь не требуется.

