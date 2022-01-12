В Москве при разборке декораций ледового шоу Навки погиб рабочий
Рабочий погиб после падения декораций ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском бульваре в Москве. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Издание также опубликовало видео, на котором видно, как падает часть декораций. Мужчину накрыло конструкцией. Согласно данным, происшествие произошло 9 января.
Ранее Анастасия Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели артиста. Она рассказала НСН, что артист погиб во время спектакля в «Большом» из-за того, что руководство театра якобы не занимается вопросами безопасности.
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