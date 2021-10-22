Белый дом прокомментировал гибель человека на съемках с Болдуином

Белый дом США прокомментировал инцидент на съемках фильма, при которых актер Алек Болдуин непреднамеренно застрелил кинооператора и ранил режиссера. Официальное заявление сделала пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

На «Мосфильме» исключили возможность смертельного инцидента, как с Болдуином

«Очевидно, это трагедия... Наши мысли и молитвы с семьями пострадавших» - цитирует Псаки РИА Новости.

Сам Болдуин ранее в пятницу высказался о ситуации в своем аккаунте в Instagram. Он заявил о своей поддержке семьи погибшего кинооператора Галины Хатчинс.

На фотографиях после трагического инцидента видно, что актер потрясен произошедшим. По некоторым данным, в пистолете, который использовался для реквизита, был боевой патрон.

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