Белый дом прокомментировал гибель человека на съемках с Болдуином
Белый дом США прокомментировал инцидент на съемках фильма, при которых актер Алек Болдуин непреднамеренно застрелил кинооператора и ранил режиссера. Официальное заявление сделала пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
«Очевидно, это трагедия... Наши мысли и молитвы с семьями пострадавших» - цитирует Псаки РИА Новости.
Сам Болдуин ранее в пятницу высказался о ситуации в своем аккаунте в Instagram. Он заявил о своей поддержке семьи погибшего кинооператора Галины Хатчинс.
На фотографиях после трагического инцидента видно, что актер потрясен произошедшим. По некоторым данным, в пистолете, который использовался для реквизита, был боевой патрон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru