В Москве предотвратили теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб

В ведомстве указали, что у местного жителя, который обвиняется в публичном оправдании терроризма, в ходе обыска изъяли мобильный телефон. На гаджете была обнаружена переписка с украинским куратором, который дал обвиняетмому задание забрать «схрон» в лесопарке на западе столицы.

«Проведён осмотр указанного места... обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, которое обвиняемый планировал применить для подрыва в местах массового скопления людей», - говорится в сообщении.

По данному факту было взбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее в ФСБ заявили, что в Калининграде был задержан россиянин, готовивший теракт ко Дню Победы, сообщает Ura.ru.