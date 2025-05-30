В Москве предотвратили теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб

Теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб, был предотвращён в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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В ведомстве указали, что у местного жителя, который обвиняется в публичном оправдании терроризма, в ходе обыска изъяли мобильный телефон. На гаджете была обнаружена переписка с украинским куратором, который дал обвиняетмому задание забрать «схрон» в лесопарке на западе столицы.

«Проведён осмотр указанного места... обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, которое обвиняемый планировал применить для подрыва в местах массового скопления людей», - говорится в сообщении.

По данному факту было взбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее в ФСБ заявили, что в Калининграде был задержан россиянин, готовивший теракт ко Дню Победы, сообщает Ura.ru.

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Фото: mosobl.sledcom.ru
ТЕГИ:Следственный Комитет РфТерактМосква

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