ФСБ предотвратила теракт Киева на авианосце «Адмирал Кузнецов»
ФСБ предотвратила попытку теракта в Мурманске на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Как указали в ФСБ, в марте сотрудник спецслужб Украины «Олег» связался через мессенджер с гражданином РФ 2000 года рождения, проходящим военную службу на авианосце. В телефонных разговорах украинский агент склонял военного к совершению теракта на корабле, при этом он применял психологическое воздействие — от обещаний вознаграждения и обеспечения выезда за границу до угроз привлечения к уголовной ответственности. Офицер обратился в органы безопасности.
«Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности "Олега" и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», — указали в ЦОС.
Украинские «кураторы» через транспортную компанию отправили военному компоненты для сборки зажигательного устройства. Агенту передали запись с инсценировкой теракта, после он перестал выходить на связь.
Ранее ФСБ пресекла попытку Киева угнать за границу дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин заявил о продвижении армии России в направлении Дзержинска и Нью-Йорка
- Израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» на востоке и юге Ливана
- Участвующий в СВО депутат Госдумы Колесников получил ранение
- СМИ: Осудивший спецоперацию певец Валерий Меладзе планирует вернуться в Россию
- Три человека погибли при крушении прогулочного самолета в Татарстане
- В Москве предотвратили покушение на трех высокопоставленных военных
- Дуда: Украина не вступит в НАТО, пока находится в состоянии конфликта с РФ
- СМИ: Рэпер Канье Уэст собирается покинуть большую сцену
- «Хор Турецкого» и «Сопрано» выступят в Гаване
- ФСБ предотвратила теракт Киева на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru