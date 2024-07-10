ФСБ предотвратила теракт Киева на авианосце «Адмирал Кузнецов»

ФСБ предотвратила попытку теракта в Мурманске на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Как указали в ФСБ, в марте сотрудник спецслужб Украины «Олег» связался через мессенджер с гражданином РФ 2000 года рождения, проходящим военную службу на авианосце. В телефонных разговорах украинский агент склонял военного к совершению теракта на корабле, при этом он применял психологическое воздействие — от обещаний вознаграждения и обеспечения выезда за границу до угроз привлечения к уголовной ответственности. Офицер обратился в органы безопасности.

«Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности "Олега" и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», — указали в ЦОС.

Украинские «кураторы» через транспортную компанию отправили военному компоненты для сборки зажигательного устройства. Агенту передали запись с инсценировкой теракта, после он перестал выходить на связь.

Ранее ФСБ пресекла попытку Киева угнать за границу дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, напоминает «Свободная пресса».

