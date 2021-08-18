В Москве попала в ДТП машина экс-гендиректора «Спартака»

Автомобиль врезался в мачту освещения и перевернулся. Транспортное средство принадлежит бывшему гендиректору хоккейного клуба «Спартак» Игорю Хохлачеву. Сам он заявил телеканалу, что находится в Сочи, а внедорожник мог быть угнан.

Ранее на дороге М-8 «Холмогоры» в Александровском районе Владимирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик c полуприцепом. В результате ДТП пострадали 22 человека, 16 были госпитализированы.

