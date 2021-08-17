В Бурятии 19 человек пострадали в ДТП с автобусом

В республике Бурятия автобус с пассажирами упал с высоты в 3,5 метра, сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.

По данным автоинспекции, авария произошла в Яравнинском районе. На территории карьера Горно-обогатительного комбината «Озёрный» водитель автобуса «УРАЛ-3255-0010-41», перевозивший сотрудников предприятия, съехал с дороги и опрокинулся с высоты 3,5 метра.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 19 человек - водитель и 18 пассажиров.

Ранее в Ивановской области легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом, пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей.

