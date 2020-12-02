В Москве полиция задержала Марию Алёхину из Pussy Riot

Участница панк-рок-группы Pussy Riot Мария Алёхина задержана в Москве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на саму Алехину.

Отмечается, что девушку доставили в отделение «Китай-город». По словам Алехиной, задержание связано с акцией "Осторожно, хрупкое!», которая недавно состоялась в Москве. Акция была посвящена митингующим, задержанным за бросок бутылки и пластикового стаканчика в сотрудников ОМОН.

Ранее 10 ноября сообщалось о задержании участников Pussy Riot Марию Алехину, Риту Флорес, активиста Самариддина Раджабова, а также художника под псевдонимом Фархат. По словам задержанных они не планировали никакой акции, а «просто надели кокошники» в центре Москвы.

