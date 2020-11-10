Участников Pussy Riot в кокошниках задержали в центре Москвы
В Москве задержали участников Pussy Riot Марию Алехину, Риту Флорес, активиста Самариддина Раджабова, а также художника под псевдонимом Фархат. Сейчас они находятся в ОВД Якиманка, сообщила «Новой газете» Мария Алехина.
По словам девушки, они не планировали никакой акции, а «просто надели кокошники» в центре Москвы.
Алехина также сообщила, что пока правоохранители им не сообщают о причинах задержания.
«Пока не говорят, в чем дело — заполняют бумаги», - рассказала активистка.
Несколько дней назад на задержанных участниц Pussy Riot составили протокол за нарушение масочного режима в торговом центре, пишет «Газета.ру».
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