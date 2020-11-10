Участников Pussy Riot в кокошниках задержали в центре Москвы

В Москве задержали участников Pussy Riot Марию Алехину, Риту Флорес, активиста Самариддина Раджабова, а также художника под псевдонимом Фархат. Сейчас они находятся в ОВД Якиманка, сообщила «Новой газете» Мария Алехина.

По словам девушки, они не планировали никакой акции, а «просто надели кокошники» в центре Москвы.