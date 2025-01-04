В Москве полицейский спас беременную женщину, на которую напал муж с ножом
В Москве сотрудник полиции спас беременную женщину, на которую с ножом напал ее муж, сообщили в Следственном комитете.
Ранее СМИ писали, что мужчина выстрелил в живот беременной девушке, а потом попытался совершить суицид. Однако сейчас стало известно, что пьяный мужчина ранил беременную женщину в ногу и пытался ее убить.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, но мужчина начал оказывать сопротивление и угрожать. Тогда полицейские применили табельное оружие.
Злоумышленник и его беременная супруга госпитализированы. Здоровью женщины ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и посягательство на жизнь сотрудника полиции.
Ранее в Санкт-Петербурге женщина задушила своего ребенка и выпала из окна, напоминает газета «Известия». По словам источника издания, все произошло, когда отца не было дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru