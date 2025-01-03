В Чувашии задержали Деда Мороза, который застрелил бизнесмена
3 января 202514:08
В Чувашии задержали мужчину, который, переодевшись в костюм Деда Мороза, застрелил предпринимателя в магазине, сообщили в следственных органах.
По версии следствия, погибший задолжал денег оппоненту, это и стало мотивом расправы.
Злоумышленника задержали в одной из деревень Канашского округа.
Ранее троим мужчинам назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима за нападение на свадебный микроавтобус в городе Щелково Московской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru