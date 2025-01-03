В Чувашии задержали Деда Мороза, который застрелил бизнесмена

В Чувашии задержали мужчину, который, переодевшись в костюм Деда Мороза, застрелил предпринимателя в магазине, сообщили в следственных органах.

СМИ: Дед Мороз застрелил бизнесмена из Чувашии

По версии следствия, погибший задолжал денег оппоненту, это и стало мотивом расправы.

Злоумышленника задержали в одной из деревень Канашского округа.

Ранее троим мужчинам назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима за нападение на свадебный микроавтобус в городе Щелково Московской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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