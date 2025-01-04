СМИ: Мужчина выстрелил в беременную женщину и попытался покончить с собой

По данным СМИ, инцидент произошел в доме на улице Теплый Стан днем 4 января. По предварительной информации, 27-летний мужчина поссорился со своей девушкой, после чего выстрелил ей в живот. Затем он попытался совершить суицид.

Сейчас беременную девушку и ее гражданского мужа везут в больницу. Предварительно, ребенок не пострадал. Устроивший стрельбу мужчина находится в состоянии клинической смерти.

Накануне мужчина в костюме Деда Мороза убил бизнесмена в Чувашии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

