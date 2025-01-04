СМИ: Мужчина выстрелил в беременную женщину и попытался покончить с собой
В Москве мужчина выстрелил в живот беременной девушке, а потом попытался совершить суицид, пишет Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, инцидент произошел в доме на улице Теплый Стан днем 4 января. По предварительной информации, 27-летний мужчина поссорился со своей девушкой, после чего выстрелил ей в живот. Затем он попытался совершить суицид.
Сейчас беременную девушку и ее гражданского мужа везут в больницу. Предварительно, ребенок не пострадал. Устроивший стрельбу мужчина находится в состоянии клинической смерти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru