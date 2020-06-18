В Москве подтверждены 1040 новых случаев заражения COVID-19

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Москве зафиксировано 1040 новых случаев заражения COVID-19. Это чуть меньше суточного показателя к утру 17 июня (1065 новых заболевших), который стал минимальным с 11 апреля.

Как отмечает ТАСС, коэффициент распространения инфекции в Москве сейчас самый низкий в стране — 0,8.

Ещё 7790 случаев COVID-19 выявлено в России

За сутки в Москве выздоровели ещё 2046 пациентов, передаёт RT со ссылкой на вице-мэра столицы Анастасию Ракову. Таким образом, из 210,7 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией с начала эпидемии в городе выздоровели уже 130,4 тысячи пациентов.

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ФОТО: A.Savin Wikipedia
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