Ещё 7790 случаев COVID-19 выявлено в России

За минувшие сутки в России подтвердились 7790 новых случаев заражения COVID-19, сообщил утром 18 июня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией с начала эпидемии достигло 561,1 тысячи человек.

Показатель прироста новых случаев за последние сутки находится на уровне предыдущего дня. 17 июня говорилось о 7843 новых заболевших, что являлось минимумом с 30 апреля.

За последние сутки больше всего новых заболевших в Москве (1040), Московской области (667) и Ханты-Мансийском АО (243).

Ранее глава Роспотребнадзора Панна Попова заявила, что Россия достигнет минимума по суточному приросту заражений коронавирусной инфекцией через месяц.

Согласно обновлённой статистике, за минувшие сутки выздоровел 9621 пациент, скончались 182 человека.

