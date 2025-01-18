В Москве пенсионер выбросил 100 тысяч долларов с балкона по указке мошенника

Пенсионер выбросил с балкона 100 тысяч долларов в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.

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В ведомстве отметили, что 92-летний мужчина действовал по указке мошенников. Они позвонили пенсионеру по видеосвязи, выдав себя за главу госоргана. В результате разговора мошенники убедили мужчину поучаствовать в мнимой операции по поимке преступников.

В столичной прокуратуре не уточнили, за кого выдавал себя мошенник.

Накануне СМИ сообщили, что мошенники в Москве обманули советского разведчика Геронтия Лазовика, передает «Радиоточка НСН».

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