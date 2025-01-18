В Москве пенсионер выбросил 100 тысяч долларов с балкона по указке мошенника
18 января 202516:42
Пенсионер выбросил с балкона 100 тысяч долларов в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.
В ведомстве отметили, что 92-летний мужчина действовал по указке мошенников. Они позвонили пенсионеру по видеосвязи, выдав себя за главу госоргана. В результате разговора мошенники убедили мужчину поучаствовать в мнимой операции по поимке преступников.
В столичной прокуратуре не уточнили, за кого выдавал себя мошенник.
Накануне СМИ сообщили, что мошенники в Москве обманули советского разведчика Геронтия Лазовика, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru