В Москве пенсионер выбросил 100 тысяч долларов с балкона по указке мошенника

В ведомстве отметили, что 92-летний мужчина действовал по указке мошенников. Они позвонили пенсионеру по видеосвязи, выдав себя за главу госоргана. В результате разговора мошенники убедили мужчину поучаствовать в мнимой операции по поимке преступников.

В столичной прокуратуре не уточнили, за кого выдавал себя мошенник.

Накануне СМИ сообщили, что мошенники в Москве обманули советского разведчика Геронтия Лазовика, передает «Радиоточка НСН».

