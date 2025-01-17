СМИ: Мошенники обманули советского разведчика более чем на миллион рублей
Мошенники в Москве обманули советского разведчика Геронтия Лазовика. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, аферист связался с 92-летним мужчиной через WhatsАpp. Он представился мэром Москвы и входе беседы выяснил, что у пенсионера есть сбережения.
Под предлогом проверки законности доходов он убедил Лазовика выбросит накопления в окно якобы доверенному лицу. В итоге разведчик лишился более миллиона рублей – точную сумму пострадавший назвать не смог.
Ранее в ФСБ заявили, что получившего ранение ветерана спецоперации из Горловки Кирилла Сидорова мошенники из Украины пытались заставить залить зеленкой урну для голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru