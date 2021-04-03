В Москве осудили участников подготовки теракта
Двоих фигурантов уголовного дела о подготовке теракта в Москве суд приговорил к 8 и 14 годам колонии строгого режим. Об этом сообщает пресс-служба главного Следственного управления СК России по региону 3 апреля.
Следствием установлено, что злоумышленники участвовали в деятельности террористической организации, приготовлении к террористическому акту, изготовлении и хранении взрывного устройства, финансировании терроризма.
«Приговором суда Умматкулову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Паттаеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — цитируют «Известия» заявление ведомства.
Известно, что Умматкулов, являясь членом террористической организации, в 2019 году в одной из соцсетей разместил ролик, оправдывающий террористическую деятельность. Через год он вместе с Паттаевым отправил денежный перевод в поддержку террористической организации в Сирии.
Следственные органы установили, что Умматкулов самостоятельно изготовил взрывное устройство, чтобы применить его на одном из массовых мероприятий в Москве летом 2020 года. Мужчина готовил теракт под руководством сирийского куратора. Правоохранителям удалось задержать Умматкулова и соучастников готовящегося преступления.
В России в 2020 году предотвратили 72 преступления террористической направленности, что на 25% больше, чем по итогам 2019 года, приводит РИА Новости слова президента России Владимира Путина на коллегии ФСБ.
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