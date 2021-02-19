Гражданина Киргизии приговорили к 7 годам тюрьмы за подготовку теракта в Москве
Военный суд приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Киргизии Таланта Онурова, пропагандировал идеи терроризма в интернете и готовил теракт в Москве, сообщает «Интерфакс».
Три года Онуров будет отбывать в тюрьме, а остальные четыре - в исправительной колонии строгого режима. Также суд на четыре года лишил Онурова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
По данным прокуратуры, в сентябре 2019 года 32-летний Онуров приехал в Россию с целью совершить терак и искал в Москве соучастников, а также изучал обучающие материалы для совершения преступления. Задержали его в октябре 2019 года.
Ранее в КГБ Белоруссии заявили, что в стране планировался теракт, однако спецслужбы помешали осуществить его, сообщает «Свободная пресса». В частности, ведомство пресекло действия целой группировки, «которая планировала взрывать и убивать».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- В Московской области объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за морозов
- Количество сексуальных преступлений в сиротских учреждениях выросло в 13 раз
- Гражданина Киргизии приговорили к 7 годам тюрьмы за подготовку теракта в Москве
- Белорусский следственный комитет отказал в возбуждении дела из-за смерти протестующего
- Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru