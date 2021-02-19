Гражданина Киргизии приговорили к 7 годам тюрьмы за подготовку теракта в Москве

Военный суд приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Киргизии Таланта Онурова, пропагандировал идеи терроризма в интернете и готовил теракт в Москве, сообщает «Интерфакс».

Три года Онуров будет отбывать в тюрьме, а остальные четыре - в исправительной колонии строгого режима. Также суд на четыре года лишил Онурова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

По данным прокуратуры, в сентябре 2019 года 32-летний Онуров приехал в Россию с целью совершить терак и искал в Москве соучастников, а также изучал обучающие материалы для совершения преступления. Задержали его в октябре 2019 года.

Ранее в КГБ Белоруссии заявили, что в стране планировался теракт, однако спецслужбы помешали осуществить его, сообщает «Свободная пресса». В частности, ведомство пресекло действия целой группировки, «которая планировала взрывать и убивать».

