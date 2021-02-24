Путин: в России в 2020 году предотвратили 72 теракта

В России в 2020 году предотвратили 72 преступления террористической направленности, что на 25% больше, чем по итогам 2019 года приводит РИА Новости слова президента России Владимира Путина на коллегии ФСБ.

Президент отметил, что главари террористического подполья постоянно меняют тактику и стремятся восстановить активность, а потому призвал сотрудников спецслужб лучше анализировать и прогнозировать ситуацию, выявлять контакты террористов с иностранными спецслужбами.

Путин подчеркнул, что терроризм – это главная опасность и борьба с ней уже не первый идет в Сирии.

В конце прошлой недели российский военный суд приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Киргизии Таланта Онурова, пропагандировал идеи терроризма в интернете и готовил теракт в Москве.

По данным прокуратуры, в сентябре 2019 года 32-летний Онуров приехал в Россию с целью совершить теракт и искал в Москве соучастников, а также изучал обучающие материалы для совершения преступления. Задержали его в октябре 2019 года.

Три года Онуров будет отбывать в тюрьме, а остальные четыре - в исправительной колонии строгого режима. Также суд на четыре года лишил Онурова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

В начале минувшей недели ФСБ задержала в Новосибирской и Томской областях пособников террористов, которые переводили им деньги, передает Ura.ru.

