В Москве один человек погиб в сгоревшем такси

На северо-востоке Москвы сгорел автомобиль такси, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

СМИ: В Москве загорелся автомобиль полиции

В салоне транспортного средства обнаружили тело человека. Такси сгорело на улице Коминтерна. Речь идет об автомобиле LADA Vesta. Огонь пришлось тушить приехавшим на место пожарным.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее столкновение фуры с легковым автомобилем произошло в Саратовской области. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, сгорев после начавшегося из-за столкновения пожара.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:МоскваТакси
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры