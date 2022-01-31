В Москве один человек погиб в сгоревшем такси
На северо-востоке Москвы сгорел автомобиль такси, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.
В салоне транспортного средства обнаружили тело человека. Такси сгорело на улице Коминтерна. Речь идет об автомобиле LADA Vesta. Огонь пришлось тушить приехавшим на место пожарным.
Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее столкновение фуры с легковым автомобилем произошло в Саратовской области. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, сгорев после начавшегося из-за столкновения пожара.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,7 млн+121 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+617 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+28 944 / сут.
- В Москве один человек погиб в сгоревшем такси
- Назван способ получить «супериммунитет» против коронавируса
- Кулеба: Паника вызвала экономические проблемы на Украине
- Два человека погибли в результате автоавраии под Самарой
- Стало известно о приоритетах зумеров при трудоустройстве
- В Сенате США пригрозили введением антироссийских санкций «авансом»
- Умерла мультипликатор «Чебурашки» Майя Бузинова
- Абхазия и Россия провели первые антитеррористические учения в Сухуме
- Медведев уступил Надалю в финале Australian Open
- В ФРГ не ждут решения о сертификации оператора «Северного потока–2» до конца июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru