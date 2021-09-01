Под Саратовом два человека сгорели в машине в результате ДТП

Столкновение фуры с легковым автомобилем произошло в Саратовской области, два человека стали жертвами ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию региона.

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Авария произошла на 305-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовской области.

Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, сгорев после начавшегося из-за столкновения пожара.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Саратовская ОбластьДТП
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