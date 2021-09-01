Под Саратовом два человека сгорели в машине в результате ДТП
1 сентября 202119:56
Столкновение фуры с легковым автомобилем произошло в Саратовской области, два человека стали жертвами ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию региона.
Авария произошла на 305-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовской области.
Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, сгорев после начавшегося из-за столкновения пожара.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru