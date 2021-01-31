СМИ: В Москве загорелся автомобиль полиции

Известно, что инцидент произошел в одном из дворов около Вознесенского переулка.

По словам очевидцев, на месте происшествия был слышен взрыв.

Точные причины возгорания не сообщаются.

В МВД накануне напомнили об ответственности за участие и организацию в массовых беспорядках. Оно карается тюремным заключение по статьям 212 и 213 УК РФ. До 10 лет заключения можно получить за оскорбление и применение любых насильственных действий в отношении представителей власти, в том числе полицейских. Также ответственность распространяется за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции и митинги. В соответствии со статьей 151.2 УК РФ «агитаторам» грозит лишение свободы до 3-х лет.

Незаконные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного в России по уголовному делу «Ив Роше», начались 23 января и продолжаются вторые выходные подряд.

