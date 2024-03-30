В Москве найден схрон напавших на «Крокус» террористов

В Москве в ходе следственных действий по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» обнаружен схрон, откуда террористы взяли оружие, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

СК РФ: подтверждена связь террористов из «Крокуса» с украинской стороной

По его словам, следственные действия с одним из террористов проводили на Дмитровском шоссе. Кроме того, следственные действия с боевиком 28 марта проводили в концертном зале.

Ранее стало известно, что атаковавшие «Крокус» террористы получали деньги и криптовалюту из Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Следственный комитет РФ
ТЕГИ:ТерактыТерроризмТеррористы

Горячие новости

Все новости

партнеры