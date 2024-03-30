В Москве найден схрон напавших на «Крокус» террористов
29 марта 202400:33
В Москве в ходе следственных действий по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» обнаружен схрон, откуда террористы взяли оружие, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По его словам, следственные действия с одним из террористов проводили на Дмитровском шоссе. Кроме того, следственные действия с боевиком 28 марта проводили в концертном зале.
Ранее стало известно, что атаковавшие «Крокус» террористы получали деньги и криптовалюту из Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru