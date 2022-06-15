В Москве найден мёртвым отставной генерал-майор СВР Соцков

Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Иванов заявил, что генерал-майор СВР в отставке Лев Соцков ушёл из жизни, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Соцков внёс огромный вклад в историографию отечественной внешней разведки и его смерть стала «личной трагедией для сотрудников пресс-бюро».

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что тело 90-летнего Соцкова было обнаружено в квартире на улице Новаторов в Москве. Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, отставной генерал покончил с собой, оставив предсмертную записку.

Ранее в Москве нашли мёртвым 45-летнего сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева, по данным Telegram-канала «112» мужчина покончил жизнь самоубийством.

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