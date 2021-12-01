СМИ: в Москве бизнесмен совершил самоубийство на глазах у экс-возлюбленной

Бывшая девушка рассказала полицейским, что рассталась с предпринимателем почти шесть месяцев назад, а в день трагедии он подкараулил её после работы и в ходе словесной перепалки свёл счёты с жизнью.

Ранее гражданин России покончил с собой на борту самолета, летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Самару.

