СМИ: в Москве бизнесмен совершил самоубийство на глазах у экс-возлюбленной

Тело московского бизнесмена, 43-летнего генерального директора компании «ОПТИЗ-Мониторинг» Юрия Никитаева было обнаружено в парке на Воробьевых горах, сообщает РЕН ТВ.

СМИ: Спикер думы Североуральска совершила самоубийство

Бывшая девушка рассказала полицейским, что рассталась с предпринимателем почти шесть месяцев назад, а в день трагедии он подкараулил её после работы и в ходе словесной перепалки свёл счёты с жизнью.

Ранее гражданин России покончил с собой на борту самолета, летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Самару.

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