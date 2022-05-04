Сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» нашли мертвым в Москве

45-летнего сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, мужчина покончил жизнь самоубийством. Тело бизнесмена обнаружила его жена. По ее словам, он злоупотреблял алкоголем. Предсмертная записка не была найдена.

До 2019 года Владимир Лякишев был совладельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых». В последнее время он также занимался ресторанным бизнесом. В феврале 2022 года предприниматель зарегистрировал новую компанию.

В Красноярском крае нашли мертвым депутата районного совета

Ранее бывшего топ-менеджера компании «Новатэк» Сергея Протосеню и членов его семьи нашли мертвыми в Льорет-де-Мар в Испании. Похожее преступление было совершено и в Москве. Так, 18 апреля СМИ сообщили, что в одном из домов на Университетской улице был найден мертвым бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев и члены его семьи. В обоих случаях полиция рассматривает версию того, что бизнесмены убили свои семьи, а потом покончили с собой.

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