В Москве на железнодорожной станции предотвратили теракт
29 ноября 202312:21
В Москве на железнодорожной станции предотвращен теракт, сообщили в Следственном комитете.
Мужчина 1983 года рождения получил от неизвестного задание на подрыв одной из цистерн железнодорожной станции за денежное вознаграждение, на что тот согласился.
Фигурант был задержан после того, как забрал детонатор в лесопарке на юго-западе Москвы. Возбуждено уголовное дело по 205 и 223 статьям УК РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru