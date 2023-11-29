В Москве на железнодорожной станции предотвратили теракт

Мужчина 1983 года рождения получил от неизвестного задание на подрыв одной из цистерн железнодорожной станции за денежное вознаграждение, на что тот согласился.

Фигурант был задержан после того, как забрал детонатор в лесопарке на юго-западе Москвы. Возбуждено уголовное дело по 205 и 223 статьям УК РФ.









