В Москве на железнодорожной станции предотвратили теракт

В Москве на железнодорожной станции предотвращен теракт, сообщили в Следственном комитете.

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Мужчина 1983 года рождения получил от неизвестного задание на подрыв одной из цистерн железнодорожной станции за денежное вознаграждение, на что тот согласился.

Фигурант был задержан после того, как забрал детонатор в лесопарке на юго-западе Москвы. Возбуждено уголовное дело по 205 и 223 статьям УК РФ.




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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:Железная ДорогаТеракт

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