ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа
ФСБ предотвратила теракт в военкомате в Воронеже, силовики задержали завербованного украинскими боевиками россиянина. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
«Задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший ... осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата», — указали в ФСБ.
В дальнейшем злоумышленник намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. По месту жительства фигуранты изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, кроме того, у задержанного обнаружили переписку с вербовщиками.
Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении и хранении взрывчатки. Мужчину заключили под стражу.
Ранее в Воронеже предотвратили покушение на высокопоставленного российского офицера, напоминает «Свободная пресса». ФСБ задержала украинского агента, который планировал убийство военного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru