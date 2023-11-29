ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа

«Задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший ... осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата», — указали в ФСБ.

В дальнейшем злоумышленник намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. По месту жительства фигуранты изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, кроме того, у задержанного обнаружили переписку с вербовщиками.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении и хранении взрывчатки. Мужчину заключили под стражу.

Ранее в Воронеже предотвратили покушение на высокопоставленного российского офицера, напоминает «Свободная пресса». ФСБ задержала украинского агента, который планировал убийство военного.

