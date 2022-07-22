В Москве на Патриарших прудах сгорел ресторан

По данным ведомства, инцидент произошёл на первом этаже здания по адресу Ермолаевский переулок, 7.

«Было установлено, что из вытяжки и с первого этажа наблюдается дым. Происходит загорание на первом этаже. В 17:26 мск пожар на площади 30 квадратных метрах полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - уточнили в пресс-службе.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, пожар произошёл на кухне грузинского ресторана Patara, всех сотрудников и посетителей (10 человек) успели эвакуировать.

Ранее в наркологическом отделении городской больницы в городе Конаково Тверской области произошёл пожар, погиб один человек, ещё девять человек пострадали.