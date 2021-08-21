Под Нижним Новгородом 11 домов сгорело из-за лесного пожара

Более 10 домов сгорело в Нижегородской области из-за лесного пожара, который перешел на территорию поселка. Об этом сообщает управление МЧС РФ по региону.

Пожар произошел в поселке Стеклянный 20 августа. Из-за неблагоприятных метеоусловий огонь перешел с Мордовского заповедника на территорию населенного пункта.

«Сгорело 11 построек (1 дом под дачу, принадлежность 10 домов устанавливается). Погибших и пострадавших нет в результате проведения своевременной эвакуации населения», — цитирует сообщение РИА Новости.

В настоящее время пожар локализован, борьбу с огнем ведут 254 человека и 59 единиц техники.

