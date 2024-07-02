В Москве на крыше автобуса взорвался баллон

Баллон взорвался на крыше автобуса на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные оперативных служб.

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«На крыше автобуса на Ижорской улице взорвался баллон. Внутри заблокирован водитель», — указал собеседник агентства.

Источник добавил, что мужчина получил травмы. Движение по улице перекрыли.

Ранее на улице в Оренбурге взорвался бензовоз. В результате погиб один человек, еще один пострадал.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывМосква

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