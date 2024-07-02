В Москве на крыше автобуса взорвался баллон

ДТП с мототранспортом чаще происходят вечером В Москве назвали самые востребованные сферы на рынке труда Занятия по гребле на сапах и каяках впервые пройдут в рамках «Московского долголетия» Четыре тысячи человек получили баллы за оценку фестиваля «Лето в Москве» Пользоваться электросамокатами в жару безопасно