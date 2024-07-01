Бензовоз взорвался на одной из улиц Оренбурга

Бензовоз взорвался на улице Донгузской в Оренбурге, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

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Отмечается, что причиной пожара стали проводимые поблизости сварочные работы. Взрыв прогремел, когда огонь достиг цистерны с остатками топлива.

Пожарные не смогли предотвратить распространение огня. При взрыве получили травмы два человек, один из них впоследствии скончался.

Ранее рейсовый автобус загорелся на Варшавском шоссе в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПроисшествияОренбургВзрыв

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