Бензовоз взорвался на одной из улиц Оренбурга
1 июля 202413:33
Бензовоз взорвался на улице Донгузской в Оренбурге, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Отмечается, что причиной пожара стали проводимые поблизости сварочные работы. Взрыв прогремел, когда огонь достиг цистерны с остатками топлива.
Пожарные не смогли предотвратить распространение огня. При взрыве получили травмы два человек, один из них впоследствии скончался.
Ранее рейсовый автобус загорелся на Варшавском шоссе в Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru