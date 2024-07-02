Кабина подъемного крана загорелась на стройке в Москве

Кабина строительного крана загорелась на Выборгской улице на севере Москвы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Предположительно, кабина могла загореться из-за перегрева электрооборудования.

«Предварительной причиной возгорания стало замыкание электрооборудования из-за жары», - сообщил представитель экстренных служб.

Он уточнил, что в с связи с происшествием падение крана не ожидается. О пострадавших также не сообщается.

Ранее в Санкт-Петербурге в результате сильного урагана упал башенный кран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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