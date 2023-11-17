В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья у входа на станцию «Рязанский проспект»

Мужчина выстрелил из ружья в потолок перед входом на станцию метро «Рязанский проспект» в Москве, стрелявший задержан. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

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По данным ведомства, у входа в западный вестибюль станции произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них имел при себе ружье с разрешением на ношение.

«Один из участников конфликта выстрелил в сторону потолка. В результате инцидента пострадавших нет, нарушитель был оперативно задержан пассажиром, полицией и службой безопасности метро», — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за личной неприязни.

Ранее мужчина устроил стрельбу во время свадьбы в Пушкино. Как выяснилось, 21-летний уроженец Молдавии несколько раз выстрелил в воздух на празднике. Мужчину заключили под стражу на два месяца, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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