Устроивших драку в подземном переходе помогли найти камеры видеонаблюдения

Полицейские задержали участников конфликта в подземном переходе в столице. Ими оказались жителей Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.

Очевидица рассказала о драке у метро «Комсомольская» в Москве

«В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что участников драки помогли обнаружить записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники отдела МВД России по Красносельскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в драке участвовали мигранты. Эта информация не подтвердилась.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Камеры видеофиксации, видео, ГИБДД
ТЕГИ:МетроПроисшествиеДракаВидеонаблюдениеКамеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры