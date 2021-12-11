Устроивших драку в подземном переходе помогли найти камеры видеонаблюдения
Полицейские задержали участников конфликта в подземном переходе в столице. Ими оказались жителей Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.
«В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», - говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что участников драки помогли обнаружить записи с камер видеонаблюдения.
Сотрудники отдела МВД России по Красносельскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в драке участвовали мигранты. Эта информация не подтвердилась.
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