Устроивших драку в подземном переходе помогли найти камеры видеонаблюдения

«В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что участников драки помогли обнаружить записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники отдела МВД России по Красносельскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в драке участвовали мигранты. Эта информация не подтвердилась.

