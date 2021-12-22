В Москве избили топ-менеджера «Ростелекома»

По информации телеканала, топ-менеджер сделал замечание мужчинам за неподобающее поведение, после чего один из них подошёл к столику Зимина и несколько раз ударил его по лицу.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

