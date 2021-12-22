В Москве избили топ-менеджера «Ростелекома»

Вице-президента компании «Ростелеком» Игоря Зимина избили в ресторане отеля на Озерковской набережной в Москвы, сообщает РЕН ТВ.

В Москве произошла массовая драка на турнире по MMA

По информации телеканала, топ-менеджер сделал замечание мужчинам за неподобающее поведение, после чего один из них подошёл к столику Зимина и несколько раз ударил его по лицу.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МоскваРостелекомДрака
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры