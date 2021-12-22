В Москве избили топ-менеджера «Ростелекома»
22 декабря 202115:54
Вице-президента компании «Ростелеком» Игоря Зимина избили в ресторане отеля на Озерковской набережной в Москвы, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, топ-менеджер сделал замечание мужчинам за неподобающее поведение, после чего один из них подошёл к столику Зимина и несколько раз ударил его по лицу.
Ранее в Москве возбудили уголовное дело после избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru