Уголовное дело возбуждено в Москве по факту избиения фигуриста Соловьева

Уголовное дело возбудили в Москве после избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичную полицию.

Дело возбуждено по статье «умышленное причинение средней тяжести здоровью». По делу проходят двое мужчин, которые были задержаны после инцидента.

Ранее стало известно, что фигурист был избит в ходе драки. По словам его менеджера Елены Болотовой, драка произошла после того, как фигурист заступился за свою гражданскую жену, керлингистку Анну Сидорову.

Сейчас Соловьев находится в больнице. Его состояние не уточняется.



