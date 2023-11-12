В Москве избили двух иностранцев и похитили 5,8 млн рублей

Инцидент произошел на улице Совхозной. Злоумышленники распылили содержимое перцового баллончика и избили иностранцев. У одного их них похитили безрукавку с 5,8 миллиона рублей.

По данным правоохранительных органов, одним из пострадавших является гражданин Китая. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Нападавших ищут.

Как сообщали СМИ, житель Москвы напал с ножом на англичанина, заподозрив его в шпионаже. Иностранца доставили в больницу с ранами головы, лица и груди, отмечает «Радиоточка НСН».

