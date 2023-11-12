В Москве избили двух иностранцев и похитили 5,8 млн рублей

На юго-востоке Москвы неизвестные напали на двух иностранцев и похитили у них крупную сумму денег, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Трое иностранцев избили участника спецоперации

Инцидент произошел на улице Совхозной. Злоумышленники распылили содержимое перцового баллончика и избили иностранцев. У одного их них похитили безрукавку с 5,8 миллиона рублей.

По данным правоохранительных органов, одним из пострадавших является гражданин Китая. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Нападавших ищут.

Как сообщали СМИ, житель Москвы напал с ножом на англичанина, заподозрив его в шпионаже. Иностранца доставили в больницу с ранами головы, лица и груди, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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